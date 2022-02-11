Відповідну заяву зробив голова видавництва Take-Two Interactive.

GTA Online, мультиплеєр GTA V, користується колосальною популярністю. Він сприяє продажам проекту і постійно генерує прибуток. На цьому тлі багато людей почали думати, що Rockstar Games поступово почне випускати тільки онлайн-ігри. Однак нещодавно сумніви аудиторії розвіяв генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник. Керівник материнської компанії Rockstar повідомив, що студія продовжить реалізовувати сюжетні кампанії в своїх іграх.

Відповідну заяву голова зробив в недавньому інтерв'ю. Як передає портал Mp1st. у коментарі Зельника сказано: "Rockstar відома своїми сюжетами, і так, Rockstar також відома своїми фантастичними іграми з відкритим світом. Очевидно, що вони роблять обидві справи дуже добре. І The Contract [оновлення для GTA Online — прим.] показує, як ви тільки що сказали, що споживачі дійсно в захваті від здатності Rockstar розповідати історії, і в той же час у нас був відмінний квартал з Grand Theft Auto Online".

Зельник підтвердив, що "рок-зірки" продовжать радувати користувачів сюжетними кампаніями і онлайн-режимами з тривалою підтримкою. Все це з'явиться і в GTA 6, розробку якої офіційно підтвердили минулого тижня. Окремо керівник висловився про одиночні проекти. Він заявив, що не вірить в їх смерть і дотримується протилежної позиції.

Що відомо про GTA 6

Згідно з заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті. Одним з головних героїв стане дівчина.

На старті GTA 6 буде помірковано масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень.

Розробники нібито хочуть міняти і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

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