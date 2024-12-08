Гра вийде наступного року в ранньому доступі.

Розробники стратегії в реальному часі Dune: Spice Wars з Shiro Games анонсували свій наймасштабніший проєкт: космічна MMORPG SpaceCraft.

Дії гри відбуваються у 2350 році, людство активно колонізує нові світи у відкритому космосі після війни із забутою цивілізацією, яка майже знищила людей.

Гравцеві належить борознити Всесвіт на власноруч зібраному космічному кораблі та будувати виробництва на невідомих планетах. Схоже, що механіки будівництва та автоматизації підприємств будуть схожі на Satisfactory.

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Не треба забувати, що SpaceCraft - MMORPG, соціальні системи нагадують Elite: Dangerous і EVE Online. Гравці можуть торгувати один з одним, замовляти або надавати послуги, кожна угода на ринку впливає на ігрову економіку. Також гравці можуть і воювати між собою, перебуваючи в різних фракціях, що теж неодмінно впливатиме на Всесвіт.

SpaceCraft вийде в ранній доступ у 2025 році на ПК.

Раніше ми розповідали, що нова гра від творця The Stanley Parable вийде вже в березні наступного року.

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