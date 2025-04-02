У Ricochet одночасно грали 353 людини, що абсолютний рекорд за всю 25-річну історію гри.

Одна із забутих ігор від Valve Ricochet, футуристичний екшен із боями на платформах, несподівано побив рекорд онлайну в Steam завдяки акції фанатів Half-Life із сайту LambdaGeneration.

Цей аренний шутер навряд чи можна назвати однією з найвпливовіших ігор Valve, але за 25 років він став культовим жартом. Замість того щоб вимагати Half-Life 3, фанати іноді закликали студію зробити Ricochet 2. Тепер же на честь Дня дурня вони вирішили всерйоз воскресити гру:

"Рекорд Ricochet на SteamDB - жалюгідні 95 гравців. Це неподобство. Ми всі знаємо, що Ricochet - найкраща гра Valve".

Їхній заклик спрацював: за даними SteamDB, до гри підключилося 353 людини, рекорд за всю історію гри з 2000 року. В організації серверів допомогла команда Team Fortress 2: Classic з VaultF4.

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Подібні флешмоби вже влаштовували: 2021 року LambdaGeneration зібрали масовий онлайновий забіг за Half-Life 2, а потім організували схожі акції для Half-Life, Opposing Force і Blue Shift.

Раніше колишній директор з маркетингу Valve розповіла, що Гейб Ньюелл, перед тим як робити Half-Life, хотів по-швидкому розробити посередню гру просто для того, щоб згуртувати команду, але його відрадили від цієї ідеї.

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