Редактори відразу двох великих видань закликали "розганяти хайп".

Премія The Game Awards, або як її називають відеоігровий "Оскар", завжди виділялася масштабами та розмахом. Але, схоже, що цього року вона перевершить сама себе, адже TGA святкує річницю, премії виповнилося 10 років.

Редактор великого британського ігрового видання VGC Енді Робінсон заявив у себе в соціальних мережах, що очікує дуже багато чого від The Game Awards 2024, і закликав читачів "розганяти хайп" на церемонії:

"Чекаю наступного тижня на ДУЖЕ велику премію The Game Awards. Запускаємо хайптрейн."

Інший відомий редактор Том Воррен із The Verge небагатослівно підтримав очікування колеги: "Те саме".

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Організатори премії теж потихеньку анонсують івент, раніше вони підготували трейлер церемонії, так само нагадавши, що цього року їй виповнюється 10 років.

Однак якоїсь конкретики від організаторів не було, був тільки тизер музичних виконавців, які виступлять на премії цього року. Зі спеціальним шоу приїдуть Twenty One Pilots, Royal & the Serpent і d4vd, вони виступлять зі своїми піснями, які написали спеціально для "Аркейн".

Церемонія нагородження The Game Awards відбудеться в ніч з 12 на 13 грудня, початок о 2:30 за київським часом.

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