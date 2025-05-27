У Steam розпочався фестиваль "Зомбі проти вампірів", на якому віддаються ігри про нежить і кровопивців за дуже хорошими цінами. Акція триватиме до 2 червня.
Серед найцікавіших пропозицій на розпродажі - The Last of Us Part 1 з 50% знижкою, ремастери Legacy of Kain і вже класичні ігри про зомбі, на кшталт Left 4 Dead або Dying Light, практично за безцінь.
- The Last of Us Part 1 - 849 гривень (-50%)
- DayZ - 599 гривень (-50%)
Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition - 346 гривень (-67%)
Left 4 Dead - 22 гривні (-90%)
Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered - 390 гривень (-35%)
Vampyr - 169 гривень (-80%)
The Evil Within - 130 гривень (-75%)
Evil West - 314 гривень (-70%)
Dead Island 2 - 533 гривні (-60%)
F.E.A.R. 2: Project Origin - 45 гривень (-80%)
Раніше ми розповідали, що Valve опублікувала календар усіх розпродажів у Steam на 2025 рік. Осінній розпродаж цього року пройде раніше, ніж зазвичай.