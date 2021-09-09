Ремейк Star Wars : Knights of the Old Republic / скріншот
На презентації PlayStation Showcase 2021 студія Aspyr спільно з Lucasfilm анонсували ремейк культової рольової гри Star Wars: Knights of the Old Republic.
Гра вийде на PlayStation 5. Дата релізу на цей момент невідома.
Тизер ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic
Нагадаємо, Knights of the Old Republic або KotOR вважається однією з найкращих ігор за всесвітом "Зоряних війн". Гра відрізняється захоплюючим сюжетом, цікавими світами з безліччю планет, які можна досліджувати. Тут цікаві персонажі і завдання з можливістю вплинути на долю далекої-далекої Галактики.
Спочатку гра вийшла у 2003 році, і стала культовою серед шанувальників "Зоряних воєн".