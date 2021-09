Перевидання однієї з кращих рольових ігор за мотивами "Зоряних війн" вийде на PlayStation 5.

На презентації PlayStation Showcase 2021 студія Aspyr спільно з Lucasfilm анонсували ремейк культової рольової гри Star Wars: Knights of the Old Republic.

Гра вийде на PlayStation 5. Дата релізу на цей момент невідома.

Тизер ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic

Нагадаємо, Knights of the Old Republic або KotOR вважається однією з найкращих ігор за всесвітом "Зоряних війн". Гра відрізняється захоплюючим сюжетом, цікавими світами з безліччю планет, які можна досліджувати. Тут цікаві персонажі і завдання з можливістю вплинути на долю далекої-далекої Галактики.

Спочатку гра вийшла у 2003 році, і стала культовою серед шанувальників "Зоряних воєн".

Автор: Сергій Коршунов