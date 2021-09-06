Найбільший в Україні фестиваль поп-культури відвідало близько 40 тисяч осіб.

Минулими вихідними, 4 та 5 вересня, в Києві пройшов Comic Con Ukraine 2021. На найбільший в країні фестиваль поп-культури з'їхалися тисячі любителів коміксів, кіно, серіалів, аніме та відеоігор. УНІАН відвідав захід і ділиться враженнями.

Івент проходив на арт-заводі "Платформа". Починаючи з 12:00 біля входу зібралася величезна черга з бажаючих потрапити на фестиваль.

За попередніми підрахунками організаторів, захід відвідало близько 40 тисяч осіб і не тільки... на Comic Con Ukraine 2021 був конкурс на найкращий костюм для собак. Учасники наряджали своїх вихованців у Суперменів, міньйонів та інших героїв кіно і мультфільмів.

Загалом косплеєрів на фестивалі було чимало: Джей і Мовчазний Боб, штурмовики з "Зоряних воєн", Геральт і Цирі з "Відьмака", Капітан Америка, Гордон Фрімен з Half-Life, і безліч інших персонажів.

Фанати шутера S.T.A.L.K.E.R. могли відвідати спеціальну Зону для сталкерів, а поціновувачі середньовічних розваг – поглянути на лицарські турніри.

До слова у якості винагороди за найкращий костюм косплеєрам передбачалася солідна сума – 100 тисяч грн.

Comic Con Ukraine 2021 не обійшовся без зіркових гостей. Ті, хто дізнався про капоейру з фільму "Тільки найсильніші", могли побачити наживо Марка Дакаскоса.

Шанувальники "Відьмака" від Netflix могли сфотографуватися з Анною Шаффер, яка виконала в серіалі роль чарівниці Трісс Мерігольд. А фанатів хоррора Resident Evil Village чекала зустріч з Геленою Манковською – польською актрисою, яка подарувала свою зовнішність вампірші леді Дімітреску. На фестивалі Гелена теж була в образі, а під час спілкування презентувала свої сережки юній шанувальниці.

Геймерам і любителям "настолок" теж було чим зайнятися на фестивалі. Тут проходили турніри з Dota 2, PUBG Mobile, CS:GO, League of Legends та Mortal Kombat 11, а також ігри у Gwent і Hearthstone.

У декораціях The Witcher 3: Wild Hunt можна було послухати тематичний фолк або як слід відірватися біля головної сцени під пісні Zwyntar, Song Wonsub, Onaway та інших груп.

Звичайно, на Comic Con Ukraine 2021 були зони для колекціонерів – з ретро-консолями, коміксами, статуетками та іншим мерчем.

Автор: Сергій Коршунов