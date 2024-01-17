В організації відзначили, що в даний час 150 країн успішно скорочують споживання тютюну, а ось шість країн ніяк не можуть впоратися з цим завданням.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) констатували, що в останні роки кількість курців по всьому світу постійно скорочується.

Так, за даними ВООЗ, якщо в 2000 році курив кожен третій дорослий житель планети, то в 2020 році - це тільки кожен п'ятий, йдеться в доповіді. У ВООЗ додали, що в даний час 150 країн успішно скорочують споживання тютюну, в той час як в шести країнах все ще спостерігається зростання споживання: Конго, Єгипті, Індонезії, Йорданії, Омані та Молдові.

В організації відзначили, що поки більше 1,25 млрд дорослих по всьому світу як і раніше курять.

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Фахівці ВООЗ попередили, що незважаючи на те, що рівень куріння в більшості країн знижується, смертність від тютюну залишатиметься високою ще довго. За статистикою організації, в даний час від тютюну щорічно помирає понад 8 млн осіб, включаючи 1,3 млн пасивних курців.

В даний час, за даними ВООЗ, найбільше тютюнових виробів споживають в Південно-Східній Азії (26,5% населення), а на другому місці - європейський континент (25,3%). При цьому, за прогнозом ВООЗ, до 2030 року Європа може стати світовим лідером з куріння.

Рівень споживання тютюну серед жінок в Європі більш ніж удвічі перевищує середньосвітовий показник і знижується набагато повільніше, ніж в інших країнах.

Боротьба з курінням в Україні

16 грудня 2021 року в Україні встановили нові обмеження для курців.

А з 11 липня 2022 року заборонено куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння і кальянів в громадських місцях.

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