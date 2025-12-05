Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії.

В Чернігівській області внаслідок системної аварії в мережі знеструмлено 90% абонентів. Про це повідомляє "Чернігівобленерго".

"О 14:12 внаслідок системної аварії в мережі в області знеструмлено 90% абонентів", - йдеться у повідомленні.

В обленерго зазначили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії.

Ситуація з відключенням світла в Україні

Сьогодні у шести областях України через наслідки російських атак по енергосистемі застосовано аварійні відключення світла.

За даними "Укренерго", аварійні знеструмлення застосовані у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та частково у Кіровоградській областях.

В компанії також зазначили, що в ніч на 5 грудня Росія вчергове атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах, внаслідок чого пошкоджене обладнання, сталися локальні знеструмлення. В "Укренерго" додали, що аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались.

Окрім того, внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України до кінця поточної доби почергово відключають світло. Обсяг відключень становить від 0,5 до 3 черг споживачів. Для бізнесу та промисловості застосовуються графіки обмеження потужності.

