Больові відчуття у голові можуть свідчити про різні проблеми в організмі.

Всі люди так чи інакше стикаються з головним болем: хтось частіше, хтось рідше. Голова ніколи не болить без причини, а їх може бути дуже багато.

Що таке головний біль

Головний біль – це болісний стан, що позбавляє можливостей нормально функціонувати, виникає він у разі нечисленних типів первинного головного болю, таких як мігрень, головний біль напруги і кластерний головний біль.

Різновиди головних болів

Читайте такожСимптоми коронавірусу: основні ознаки та перебіг хвороби COVID-19Головні болі поділяють на первинні та вторинні. Первинним вважається біль, якщо він є основним проявом захворювання, наприклад, під час мігрені та головного болю напруги.

Натомість вторинний головний біль – це симптом інших порушень, наприклад, травми голови, хронічна ішемія мозку, вірусні захворювання, хвороби шийного відділу хребта.

Типи головних болів

Мігрень, головний біль напруги і кластерний головний біль призводять до високих рівнів інвалідності та погіршення стану здоров’я населення світу.

Мігрень – пульсуючий головний біль з одного боку голови. Її причиною є активація механізму в глибоких відділах мозку, що призводить до вивільнення навколо нервів і кровоносних судин голови запальних речовин, що викликають біль.

Для мігрені характерні рецидивуючі напади часто протягом усього життя. Вони включають такі симптоми:

помірний або сильний головний біль (односторонній і/або пульсуючий біль; посилюється за звичайної фізичної активності; біль триває від декількох годин до 2-3 днів);

нудота (найбільш характерний симптом);

напади бувають як раз на рік, так і раз на тиждень.

Кластерний головний біль (КГБ) – сильний біль, частіше притаманний людям віком від 20 років. Проявляється він у вигляді частих, короткочасних, але вкрай важких нападів головного болю, для якого характерні біль у ділянці очей зі сльозотечею та почервонінням, нежить або закладеність носа з того боку обличчя, де болить, і можливе опущення повік. КДБ може бути епізодичним і хронічним.

Головний біль напруги (ГБН) є найпоширенішим типом первинного головного болю. Його механізм може бути пов'язаний зі стресом або скелетно-м'язовими проблемами шиї.

Читайте такожЇстівні гриби: назви, опис та як відрізнити від неїстівнихНапади епізодичного головного болю напруги зазвичай тривають декілька годин, але можуть і кілька днів.

Хронічний ГБН може бути безперервним і значно більше перешкоджати нормальному функціонуванню, ніж епізодичний ГБН.

Цей тип головного болю описується як стискаючий біль, подібний до того, що виникає від тугої пов'язки навколо голови. Іноді він поширюється на шию або починається з шиї.

Головний біль як симптом інших недуг

Головний біль завжди служить ключовим симптомом різних видів інфекцій (менінгіту, енцефаліту та застуди). Він виникає на тлі високої температури, ломоти в тілі, ознобу, проблем із зором. Перемогти головний біль можна за допомогою протизастудних лікарських препаратів із жарознижувальною дією.

Крім того, головний біль є симптомом низки інших захворювань, серед яких хвороби судин. Такий біль можуть викликати і деякі травми голови. Тому важливо звернутися до лікаря, аби він обстежив хворого, виявив причини цих болів та призначив ефективне лікування.

Коли варто звернутися до лікаря

У вказаних випадках Центр громадського здоров’я Міністерства охорони України рекомендує обов’язково звернутися до лікаря:

блискавичний раптовий біль, що сягає максимуму за 5 хвилин;

напади блювання;

травма голови;

ортостатичний біль (лежали та різко встали);

отруєння чадним газом;

раптовий біль у пацієнтів із ВІЛ/СНІДом;

біль, що змушує прокинутися від сну;

поява болю після 50 років;

раптова поява нового неврологічного чи когнітивного порушення;

раптовий розвиток зміни особистості (за свідченням близьких);

помутніння свідомості;

біль прогресує і триває тижнями;

можливі симптоми гігантоклітинного артеріїту (запалення артерій);

червоне око – симптоми глаукоми (підвищення внутрішньоочного тиску);

проблеми із нижньою щелепою, наче заклинило;

рак в анамнезі.

Лікування та профілактика головного болю

Читайте такожЯк захиститися від коронавірусу: основні правила та рекомендаціїДля зняття болю можна прийняти анальгетик, перекусити, прилягти поспати на півгодини, провітрити приміщення і зробити масаж голови. Однак слід пам’ятати, що самолікування при частих головних болях лише зашкодити організму.

У профілактиці головного болю велике значення мають повноцінний відпочинок, достатнє щоденне пиття, достатній сон, регулярна фізична активність та відмова від звичок, що шкодять здоров’ю.

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Автор: Аліна Вишневська