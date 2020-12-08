Він відповів на запитання читачки про нестероїдні протизапальні засоби.

Лікар Євген Комаровський спростував, що постійний прийом нестероїдних протизапальних засобів може полегшити перебіг COVID-19.

Читайте такожКомаровський розкритикував народні методи боротьби з коронавірусомПро це він написав у своєму Instagram, відповідаючи на відповідне запитання однієї з читачок.

За словами жінки, її знайомі одночасно захворіли на COVID-19. При цьому у чоловіка діагностовано цукровий діабет та артрит. Однак чоловік набагато легше переніс хворобу, ніж дружина.

«Я дуже здивувалася, а потім зустріла інформацію про те, що люди, які регулярно приймають препарати від артриту, наприклад Диклофенак, як той знайомий, чомусь більш стійкі до цього захворювання. Чи дійсно прийом нестероїдних протизапальних полегшує перебіг COVID-19?» - запитала жінка.

У відповідь Комаровський пояснив, що це не так: «Якщо людина їх довго та постійно приймає, то у нього менше шансів хворіти з високою температурою. Тобто суб'єктивно, за відчуттями, хвороба буде легше переноситься, але реально на тяжкість захворювання це не впливає».

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Переклад: УНІАН