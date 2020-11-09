Лікарі на руках несуть хворого сходами.

У мережі з'явилося чергове шокуюче відео з кадрами того, в яких умовах в Україні доводиться лікувати хворих на коронавірус.

Запис опубліковано в Телеграм-каналі "Вартові Еспресо".

Як стверджується, події на ньому відбуваються у лікарні на Полтавщині.

"Транспортування хворого COVID-19 у важкому стані (українська версія). Нелегко доводиться лікарям з Миргородської центральної районної лікарні. Своїми руками несуть пацієнтів до машини", - йдеться у повідомленні.

Коронавірус: важливо знати кожному

На відео видно, що не всі особи повноцінно дотримуються маскового режиму.

Карантин та коронавірус в Україні: що відбувається

Сьогодні в Україні почало діяти нове "карантинне" зонування. На карті більше немає "жовтих" та "зелених" зон - уся країні віднині "червона" та "помаранчева".

Станом на ранок неділі в Україні виявили ще майже 9,4 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом. Їх загальна кількість зросла до понад 460 тисяч.

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Автор: Юрій Годован