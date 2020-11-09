Лікарі працюють у важких умовах / фото УНІАН, Олександр Прилепа

У мережі з'явилося чергове шокуюче відео з кадрами того, в яких умовах в Україні доводиться лікувати хворих на коронавірус.

Запис опубліковано в Телеграм-каналі "Вартові Еспресо".

Як стверджується, події на ньому відбуваються у лікарні на Полтавщині.

"Транспортування хворого COVID-19 у важкому стані (українська версія). Нелегко доводиться лікарям з Миргородської центральної районної лікарні. Своїми руками несуть пацієнтів до машини", - йдеться у повідомленні.

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На відео видно, що не всі особи повноцінно дотримуються маскового режиму.

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Автор: Юрій Годован