Лікарі працюють у важких умовах / фото УНІАН, Олександр Прилепа
У мережі з'явилося чергове шокуюче відео з кадрами того, в яких умовах в Україні доводиться лікувати хворих на коронавірус.
Запис опубліковано в Телеграм-каналі "Вартові Еспресо".
Як стверджується, події на ньому відбуваються у лікарні на Полтавщині.
"Транспортування хворого COVID-19 у важкому стані (українська версія). Нелегко доводиться лікарям з Миргородської центральної районної лікарні. Своїми руками несуть пацієнтів до машини", - йдеться у повідомленні.
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На відео видно, що не всі особи повноцінно дотримуються маскового режиму.
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