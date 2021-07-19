Однак якщо закордоном буде доведена безпечність та ефективність вакцини для цієї вікової групи, 47% батьків в Україні готові провакцинувати власну дитину.

Лише 33% батьків українських школярів готові підтримати запровадження вакцинації проти COVID-19 дітей віком від 12-17 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та презентованого сьогодні під час прес-конференції.

Однак у разі, якщо закордоном буде доведена безпечність та ефективність вакцини для цієї вікової групи, 47% батьків в Україні готові провакцинувати власну дитину/дітей.

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"Найбільше таких батьків проживає на заході України – 52% готові провакцинувати дитину у разі доведеної безпечності вакцини. На півдні України таких батьків всього 25%. При цьому жінки дещо негативніше налаштовані щодо вакцинації дітей, порівняно з чоловіками: 51% жінок висловилися проти вакцинації, навіть якщо буде доведена її безпечність, серед чоловіків проти висловилися 43%", - свідчить опитування.

Також дослідження показало, що 71% українців, тією чи іншою мірою, підтримують вступ у вищі навчальні заклади за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Найменше систему зовнішнього незалежного оцінювання підтримують на півдні країни (60%) та у Донецькій і Луганській областях (59%). Попри те, що люди старше 60 років трохи менш активно висловлюється на підтримку ЗНО порівняно з іншими, втім зовнішнє незалежне тестування знаходить значну підтримку у всіх вікових групах.

"46% підтримує проведення ЗНО навіть за умов пандемії, 46% - виступають проти, інші 8% не визначилися. Найбільша підтримка проведенню ЗНО спостерігається серед громадян у віці 18-29 років, які теоретично самі ще нещодавно його складали. Серед цієї вікової групи 57% не схвалюють відміну ЗНО на час пандемії. Серед людей віком від 60 років не схвалюють відміну ЗНО тільки 37%. Попри готовність майже половини респондентів підтримати скасування ЗНО на час пандемії, 74% погодилися, що ЗНО сприяє рівності учасників на етапі вступу, а 58% дотримується думки, що ЗНО також зменшує рівень корупції на етапі вступу", - зазначається в результатах опитування.

*** Всеукраїнське опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 1 по 7 червня 2021 року. Було опитано 2003 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих території АР Крим та частини території Донецької та Луганської областей. Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ) та є репрезентативним за такими показниками як: стать, вік, макрорегіон проживання, тип населеного пункту. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з дизайн-ефектом 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25 або 75%; 1,5% для показників, близьких до 10 або 90%; 1,1% для показників, близьких до 5 або 95%; 0,5% для показників, близьких до 1 або 99%.

Вакцинація дітей проти коронавірусу: що відомо

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Автор: Леся Лещенко