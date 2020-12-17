За словами Рубана, у введенні більш жорстких обмежень буде необхідність в лютому.

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан не бачить підстав для посилення карантину в столиці зараз.

Про це він повідомив в коментарі РБК-Україна.

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За його словами, саме в лютому очікується зростання захворюваності на COVID-19.

"Ні, підстав для цього немає (посилювати карантин раніше). У нас є підстави робити це в лютому, коли у нас прогнозується зростання захворюваності", - сказав Рубан.

Він додав, що зараз ситуація в Києві залишається напруженою. "Вона напружена через стабільно високий показник госпіталізації важких випадків. Але негативом також є те, що менше звертаються за медичною допомогою або через недовіру до медицини, або через небажання. Тобто, займаються люди самолікуванням", - зазначив Рубан.

Нагадаємо, Кабмін опублікував постанову про продовження карантину з посиленням у січні. Разом з тим там не виключають посилення карантину раніше 8 січня, якщо захворюваність коронавірусом в Україні різко почне зростати.

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Автор: Леся Лещенко