Ляшко розповів, яку вакцину від COVID-19 вважає найкращою

Найкращою вакциною від COVID-19, на думку міністра, є та, яка є поруч.

Міністр охорони здоров'я Олег Ляшко розповів, яку вакцину від COVID-19 він вважає найкращою. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у "Дії" та їхне взаємне визнання з Євросоюзом. "Сьогодні в українців є вибір - чотири вакцини. Всі вони дозволені до використання ВООЗ... Найкраща вакцина та, яка є поруч. Найкращий час зробити щеплення - це сьогодні", - додав Ляшко. Читайте такожВ Україні саджатимуть за грати за підробку довідок про щеплення від COVID Вакцинація від коронавірусу в Україні Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna. Автор: Леся Лещенко

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