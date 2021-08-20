Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого / фото УНІАН

Міністр охорони здоров'я Олег Ляшко розповів, яку вакцину від COVID-19 він вважає найкращою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у "Дії" та їхне взаємне визнання з Євросоюзом.

"Сьогодні в українців є вибір - чотири вакцини. Всі вони дозволені до використання ВООЗ... Найкраща вакцина та, яка є поруч. Найкращий час зробити щеплення - це сьогодні", - додав Ляшко.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Автор: Леся Лещенко