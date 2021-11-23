Наразі в Україні доступні для щеплення проти коронавірусу чотири вакцини.

Міністерство охорони здоров’я продовжило контракт із компанією Pfizer на постачання вакцини від COVID-19 на 2022-2023 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Протягом цього часу Україна отримуватиме по 25 млн доз вакцин щорічно. Вакцина буде використовуватись для проведення додаткових щеплень у разі відповідних рекомендацій НТГЕІ (Національна технічна група експертів з імунопрофілактики – УНІАН) ", - сказав міністр.

Він також нагадав, що дозволено поєднувати мРНК-вакцини. "Якщо перша доза AstraZeneca, то для другої можна використати вже мРНК-вакцину, тобто Moderna або Pfizer. Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено. Тобто після Coronavac вколоти Moderna або Pfizer поки не рекомендується. Окремо зазначу, що особи, які отримали дві дози вакцини за змішаною схемою, вважаються повністю імунізованими і можуть отримати сертифікат про вакцинацію", - пояснив очільник МОЗ.

Наразі в Україні доступні для щеплення проти коронавірусу чотири вакцини: AstraZeneca, CoronVac від Sinovac Biotech, Comirnaty від Pfizer-BioNTech та Moderna.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні зафіксовано 12 тис. 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 тис. 055 осіб, померли від ускладнень хвороби – 720.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 млн 353 тис. 136 людей, одужали – 2 млн 796 тис. 597, померли – 82 тис. 318. Медики провели 15 млн 595 тис. 737 ПЛР-тестувань.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко