Зокрема, придбано 161 комп’ютерний томограф, 152 цифрові рентген-апарати і 170 апаратів УЗД, що були закуплені торік на суму 3,3 млрд грн.

До кінця березня у 212 відділеннях екстреної невідкладної медичної допомоги в опорних закладах охорони здоров’я запрацює нове обладнання.

Читайте такожВ Україні запровадили нові критерії виклику швидкоїПро це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає прес-служба МОЗ.

За її словами, придбано 161 комп’ютерний томограф, 152 цифрові рентген-апарати і 170 апаратів УЗД, що були закуплені торік на суму 3,3 млрд грн. До кінця березня триватиме їхня доставка до лікарень та монтаж.

Цьогоріч програма оснащення триває – в держбюджеті передбачено 2 млрд грн для екстреної медичної допомоги та оснащення приймальних відділень опорних лікарень.

«Друга частина реформування стосується навчання за міжнародними стандартами лікарів і медичного персоналу новим правилам та підходам до реанімаційних дій щодо пацієнтів, які потрапляють у відділення в ургентних станах», – зазначила Шаталова.

Вона пояснила, що Україна спиратиметься на досвід Австралії, Ірландії та Польщі у створенні системи надання екстреної меддопомоги на госпітальному етапі. Найважливіші критерії – це найсучасніший підхід до лікування хворих та спроможність адаптувати нові правила до українських реалій.

Наразі група експертів напрацювала пакет пропозицій та змін, які стосуються врегулювання нормативно-правової бази. Їх впровадження дасть можливість окреслити напрями подальшого розвитку та розбудови відділень екстреної меддопомоги.

Далі проект переходить до наступної фази – практичної. З-поміж лікарень, що надають екстрену медичну допомогу, буде обрано близько десятка пілотних, на базі яких відбудеться навчання лікарів та медперсоналу відповідно до міжнародної практики. Також напрацьовується новий системний підхід у механізмах роботи відділень.

«Ми працюємо над тим, щоб кожен медик отримав знання та навички з порятунку життя людини, інструменти, які дозволять приймати правильні і вчасні рішення на догоспітальному та госпітальному етапах», – прокоментувала Шаталова.

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Автор: Леся Лещенко