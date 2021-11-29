За тиждень кількість виявлення нових випадків захворювання зменшилася на 22%, госпіталізацій - на 12%, середньодобова смертність - на 14%.

В Україні третій тиждень спостерігається спад захворюваності на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"В Україні третій тиждень триває спад захворюваності на COVID-19. За тиждень кількість виявлення нових випадків захворювання зменшилася на 22%, госпіталізацій - на 12%, середньодобова смертність - на 14%", - зазначив міністр.

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За словами Ляшка, вже другий тиждень поспіль в Україні середньодобова кількість виписок з лікарень пацієнтів, які були госпіталізовані з коронавірусною хворобою, на чверть переважає над кількістю госпіталізованих.

Крім того, за останній тиждень кількість ковідних пацієнтів у лікарнях зменшилася на 14%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 28 листопада виявлено понад 5,8 тис. хворих на COVID-19, госпіталізовано більш як 2 тис. осіб, померли – 297, одужали – понад 10,4 тис.

У Києві та 18 регіонах України зберігаються показники "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Антоніна Доломанжи