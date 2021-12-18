У чоловіка почалося поступове відмирання частинок нирок та селезінки.

У мешканця Львівщини виявили унікальний випадок хірургічного ускладнення коронавірусної інфекції. Медики кажуть, що таких випадків - одиниці у медичній практиці.

Про це повідомляють у Першому територіальному медичному об'єднанні Львова.

68-річний Володимир майже вилікувався від коронавірусу, однак його продовжували турбувати гострі болі у животі. Комп'ютерна томографія виявила, що у чоловіка почалося поступове відмирання частинок нирок та селезінки.

Таке ускладнення у світі називають мультифокальним тромбозом ниркових та селезінкових артерій.

Читайте такожУкраїнці почали отримувати бустерні дози вакцини проти коронавірусу"COVID-19 має специфічний вплив на організм. Він руйнує ендотелій - внутрішню вистілку кровоносних судин. Так, через згущення крові утворюються тромби. Вони ж блокують кровопостачання до органів, призводячи до поступового припинення їхніх функцій", - пояснюють

Мешканцю Стрия пощастило - йому вдалося обмежитися лише медикаментозним лікуванням.

Лікарі змогли призупинити розвиток ускладнення, чоловіка вже виписали з лікарні. Спеціалісти продовжать спостерігати за його станом.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше повідомлялося, що у Львові від ускладнень коронавірусу померла 23-річна породілля з Миколаєва.

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Автор: Людмила Жерновська