Нардеп та голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я розповів, для чого РФ розповсюджує неправдиву інформацію про щеплення від коронавірусу.

Атаки на вакцинацію стали частиною гібридної війни проти України. Саме тому фейки про "неперевіреність" вакцин та "непрогнозовані наслідки" щеплення не варто брати до уваги. Адже РФ поширює такі фейки задля дестабілізації ситуації в Україні.

Про це у Telegram заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Минулого тижня СБУ ліквідувала кілька потужних ботоферм, які створювались на замовлення кураторів з країни-агресора. Тисячі сім-карток, десятки тисяч фейкових акаунтів у соцмережах. Основні теми, які "прокачувались" ботами - виправдовування агресії проти України і антивакцинація. Мета нашого північного сусіда зрозуміла: невакцинована Україна – це слабка Україна, як вимушена постійно запроваджувати локдауни, де перманентна економічна криза та соціальна напруга, що постійно зростає", - зазначив Радуцький.

Він закликав громадян враховувати, що чергові плітки у соцмережах щодо "неперевіреності" вакцин та "непрогнозованих наслідків" щеплення - це інформаційний продукт, навмисно створений для ослаблення та дестабілізації України.

Читайте такожЛікар пояснила, чому щеплення від COVID-19 потрібно робити навіть тим, хто перехворів"Я неодноразово це перевірив, як кажуть, на собі. Кожен мій пост про вакцинацію одразу атакується десятками і сотнями ботів. Дуже прошу, довіряйте перевіреним фактам. За даними Центру громадського здоров’я, 98,1% госпіталізованих з COVID-19 в нашій країні – це невакциновані українці. Серед вакцинованих майже не фіксуються ускладнення або важкий перебіг хвороби. Які ще докази та аргументи потрібні?" - резюмував Радуцький.

Як повідомляв УНІАН, з початку вакцинальної кампанії, що триває з лютого, від коронавірусної хвороби повністю імунізовані 5 млн 152 тис. 834 українця.

Згідно з даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центру політичної соціології, понад 56% дорослого населення України не планує вакцинуватися проти COVID-19 в найближчій перспективі.

Окрім цього нещодавно повідомлялося про ботоферму у Дніпрі, яка працювала на зрив кампанії з вакцинації в Україні.

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Автор: Леся Лещенко