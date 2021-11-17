Практично в усіх областях фіксується зниження кількості й нових випадків, і нових госпіталізацій.

Станом на сьогодні ситуація з поширенням коронавірусної хвороби в Україні стабілізувалася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Статистика, яку ми отримуємо, зараз демонструє, що Україна вийшла на плато захворюваності. Практично в усіх областях фіксується зниження і нових випадків, і нових госпіталізацій. Говорити про те, що всі регіони "червоної" зони скоро з неї вийдуть, ще точно зарано, але ситуація стабілізувалася", - заявив прем'єр-міністр.

Читайте такожПершу дозу COVID-вакцини вже отримали 40% дорослих українців - ЛяшкоЗа його словами, цьому сприяли карантинні обмеження, зусилля медиків та нарощення темпів вакцинації від COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, станом на 16 листопада в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини від COVID-19 9 млн 068 тис. 241 людина.

На 17 листопада принаймні першу дозу вакцини вже отримали 40% українців віком від 18 років. 40-процентну позначку перетнули 8 областей та місто Київ. У Києві 50% жителів повністю завершили курс вакцинації.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко