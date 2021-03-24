Наразі відомо, що причиною смерті жінки стала гостра серцево-судинна недостатність.

Жінка-військовослужбовець, яка померла під Одесою після вакцинації від коронавірусу, мала хронічні захворювання, зокрема гіпертонію, і нерідко скаржилася на високий тиск.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожВ Дніпрі врятували немовля з кілограмовою пухлиною (відео)

За словами свідків, військовій стало погано посеред дороги. Медики на місце події приїхали за 10-15 хвилин.

«Вона впала, всі кинулись швидку викликати, водичкою поливали, побігли до аптеки за нашатирем, вона у свідомість не приходила. І потім медика кажуть, що жінка померла. Дівчата казали, що вона жалілась, що їй погано, що жалілась на біль у грудях. Все на очах за хвилин 15 все відбулося», – розповіла журналістам продавець магазину, біля якого й відбулася трагедія.

Наразі відомо, що причиною смерті жінки стала гостра серцево-судинна недостатність. Також лікарі констатували атеросклеротичний кардіосклероз.

Що відомо про смерть жінки в Одесі

23 березня в передмісті Одеси, в селищі Чорноморське Лиманського району, померла жінка-військовослужбовець, яка зробила днями щеплення від COVID-19.

Як повідомили в прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, приблизно о 17:20 військовослужбовець знепритомніла на вулиці і померла до прибуття екстреної медичної допомоги.

Жінка була вакцинована 21 березня разом з особовим складом військової частини. Того дня щеплення отримали 120 осіб, імунізацію проводила одна і та ж бригада. Станом на вечір 23 березня, всі ці люди почувалися добре.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська