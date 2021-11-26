За весь час пандемії захворіло на коронавірусну хворобу понад 150 тисяч дітей.

В Україні повний курс щеплення від COVID-19 пройшли 70 тисяч дітей.

Про це у Facebook повідомив голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"За інформацією РНБО, на сьогодні двома дозами щеплено 70 тисяч дітей, однією – майже 50 тисяч", - написав він.

Він додав, що, за статистикою, серед усіх хворих на коронавірусну хворобу, близько 10% становлять неповнолітні. За весь час пандемії захворіло на коронавірусну хворобу понад 150 тис. дітей, померли більше 50. Крім того, із розповсюдженням штаму "Дельта" значно зросла кількість дітей, яких доводиться госпіталізувати.

Читайте такожЖителю Рівненщини ампутували ноги через ускладнення від COVID (фото)Голова комітету ВР розповів, що для того, щоб вакцинувати дитину, потрібно звернутись до педіатра або сімейного лікаря, перевірити, чи пройшла вона всі щеплення, згідно з Національним календарем щеплень. "Якщо так, і немає протипоказань, лікар виписує направлення на вакцинацію… Щеплення у пункті вакцинації проводиться лише у присутності батьків", - зауважив Радуцький.

"Чи можна вакцинувати від COVID-19 дитину після одужання від коронавірусу або рутинної вакцинації? Після проведення рутинного щеплення потрібно зачекати 14 днів, а після одужання МОЗ рекомендує провести щеплення через 28 днів", - уточнив він.

Він нагадав, що в Україні дозволена вакцинація дітей від 12 років вакциною Pfizer-BioNTech. Батьки можуть згенерувати сертифікат про вакцинацію дитини у застосунку "Дія". З 14 років діти можуть самі авторизуватись в "Дії" і отримати сертифікат.

Радуцький нагадав, що вакцину Pfizer-BioNTec використовують для щеплення дітей у понад 100 країнах світу, в тому числі у США, Канаді, Австралії, Японії, Великій Британії та країнах ЄС. В Ізраїлі дітям від 12 років вже дозволили робити третю "бустерну" дозу.

Крім того, у США, ЄС та Ізраїлі надали дозвіл на щеплення вікової групи 5-11 років.

Вакцинація в Україні

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 млн 000 тис. 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 млн 000 тис. 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 млн 225 тис. 182.

Зокрема, за добу вакциновано 286 тис. 121 людину: одну дозу отримали 86 тис. 299, повністю імунізовані – 199 тис. 822.

Загалом з початку вакцинації від COVID-19 в Україні зроблено 23 млн 225 тис. 814 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк