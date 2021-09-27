За даними Рахункової палати, станом на 1 січня 2021 року на обліку в профільних медзакладах перебували понад мільйон громадян.

Протягом 2018 – І кварталу 2021 років понад 81 тис. пацієнтів Національного інституту раку не отримали в повному обсязі передбачену державою безоплатну допомогу в стаціонарі, у тому числі післяопераційну.

Як повідомила прес-служба Рахункової палати, про це йдеться у звіті про результати аудиту ефективності використання коштів, виділених з державного бюджету для здійснення діяльності Національним інститутом раку та зміцнення його матеріально-технічної бази, проведеного територіальним управлінням Рахункової палати по м. Києву, Київській та Чернігівській областях (у м. Київ).

"Головна причина неефективної роботи інституту протягом зазначеного періоду – нормативна неврегульованість питання участі наукових установ медичного спрямування у наданні пацієнтам медичних послуг за програмою державних гарантій. На роботу установи також негативно вплинуло недостатнє фінансування Міністерством охорони здоров’я наукової діяльності інституту та незадовільна організація медичної діяльності в самому інституті", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Україна є лідером на Європейському континенті за рівнем онкозахворюваності.

"Станом на 1 січня 2021 року на обліку в профільних медзакладах перебували понад мільйон громадян. Смертність від раку в Україні – на другому місці після серцево-судинних захворювань. Національний інститут раку – головна і єдина в системі Міністерства охорони здоров’я України державна науково-дослідна та лікувально-профілактична установа, діяльність якої спрямована на зниження рівня онкозахворюваності населення. За охоплений аудитом час інститут використав на свою діяльність та зміцнення матеріально-технічної бази понад 985 млн грн бюджетних коштів, з яких понад 921 млн – для надання високоспеціалізованої лікувально-діагностичної та консультативної допомоги більш ніж 150 тис. пацієнтів. Але цього фінансування недостатньо", - йдеться у повідомленні.

Аудитори встановили, що Міністерство охорони здоров’я належним чином не сформувало та не реалізувало державну політику для зниження рівня онкологічної захворюваності населення. Також не актуалізовані галузеві стандарти щодо визначення нормативів обладнання та показників якості послуг із діагностики та лікування злоякісних новоутворень, не завершена адаптація практики вітчизняної галузі охорони здоров’я до міжнародних клінічних протоколів з онкології, не затверджені тарифи на платні послуги, які надаються інститутом та які відповідали б реальним витратам на їх надання. Крім того, МОЗ разом з інститутом не забезпечили ефективного використання коштів на здійснення основної діяльності інституту та зміцнення його матеріально-технічної бази.

"На наукову діяльність інституту із загального обсягу витрат спрямували лише 3% (29,6 млн грн), на зміцнення матеріально-технічної бази – 3,5% (34 млн гривень). За кошти, спрямовані на наукову діяльність, відбувалося фінансування міжнародної співпраці; завершено 13 науково-дослідних робіт і їх результати впровадили у 28 медзакладах, у тому числі в інституті; отримано 13 патентів тощо", - йдеться у повідомленні.

Аудит виявив, що наглядова рада інституту, яка мала проводити незалежну оцінку результатів його наукової діяльності в зазначений період, не функціонувала, а її новий склад затверджений Урядом лише у червні 2021 року.

"Крім того, інститут не організував систему внутрішнього контролю в своїй установі… Як наслідок, протягом охопленого аудитом періоду з порушенням чинного законодавства витрачені понад 63 млн грн, заподіяно матеріальної шкоди на суму понад 30 млн грн, неекономно – майже 3 млн грн, непродуктивно – майже 1 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Рахункова палата надала Кабінету Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я України та Національному інституту раку відповідні рекомендації.

"Про виявлені в ході аудиту ознаки кримінальних правопорушень повідомлено Офіс Генерального прокурора. Крім того, з огляду на важливість питань забезпечення конституційного права громадян України на охорону здоров'я і медичну допомогу, про результати аудиту поінформовано президента України", - йдеться у повідомленні.

Національна група експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) дійшла висновку, що людям з онкологічними захворюваннями для щеплення можна використати будь-яку з наявних в Україні вакцин проти COVID-19.

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Автор: Богдан Слуцький