Завдяки впровадженню договорів керованого доступу держава закуповуватиме дорогі інноваційні медпрепарати для лікування тяжких захворювань за умови відсутності в країні генеричних препаратів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив процедуру закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Він зауважив, що завдяки впровадженню договорів керованого доступу держава закуповуватиме за бюджетні кошти дорогі інноваційні лікарські засоби (зокрема оригінальні біологічні лікарські препарати) для лікування тяжких захворювань в умовах відсутності в країні генеричних препаратів.

За словами міністра, укладання договорів керованого доступу на закупівлю лікарських засобів буде відбуватися в декілька етапів. Щодо процедури укладання договору, то, за словами міністра, спочатку відбувається державна оцінка медичних технологій.

"Хочу нагадати, що наприкінці минулого року ми прийняли відповідну постанову і врегулювали це питання. Тепер в нашій державі буде запроваджена державна оцінка медичних технологій", - сказав Степанов.

Після оцінки, як сказав міністр, відбувається засідання робочої групи з питань укладання договору керованого доступу. Вона утворюється відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я, і виносяться рішення на укладання договору.

Після цього, за словами Степанова, робоча група доручає переговорній групі провести переговори щодо укладання договорів, вони є конфіденційними, проводяться під відеозапис.

"Зрозуміло, що вони відбуваються безпосередньо з виробником інноваційних лікарських засобів. Усі учасники переговорів підписують відповідні заяви про нерозголошення. За результатами укладається договір керованого доступу", - наголосив міністр.

Він також повідомив, що договір керованого доступу може бути фінансовий, тобто, передбачати знижку до ціни, безкоштовну доставку або заснованим на результаті — коли оплата відбувається лише за результатом або за умови накопичення інформації про ефективність лікарського засобу.

"Тобто, є конкретні пацієнти, і при використанні засобу ми бачимо результати, і після того вже відбувається оплата. Але ще раз повторюю, що у своїй більшості від прайсової ціни країна отримує значну знижку", - заявив Степанов.

Крім того, за його словами, якщо в Україні реєструють будь-який генеричний лікарський засіб, то договір керованого доступу підлягає достроковому розірванню.

"Це абсолютно логічно, тому що в такому випадку лікарські засоби починають коштувати набагато дешевше, адже немає дії патенту”, - підкреслив очільник МОЗ.

Закупівля ліків в Україні

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Кабінет міністрів підтримав законопроект, який передбачає, що дія закону "Про публічні закупівлі" не поширюється на оригінальні (інноваційні) лікарські засоби, що підлягають закупівлі за договорами керованого доступу, які укладаються відповідно закону.

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Автор: Леся Лещенко