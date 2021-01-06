Безпечний Святвечір - без поцілунків і на соціальній дистанції. Напередодні Різдва - часу, коли всім дорослим дітям так важливо провідати батьків - епідеміологи нагадують про карантинні обмеження. Адже старші люди - особливо ті, хто мають хронічні хвороби - в групі ризику.
Читайте такожЗі Святим Вечором 2021 - найкращі привітання та листівки з передоднем РіздваЯк йдеться в сюжеті ТСН, є варіанти як відсвяткувати з батьками. Акторка Римма Зюбіна їде в Ужгород до мами на свято, тому обмежила своє коло спілкування перед поїздкою.
Також серед варіантів - спілкування по телефону, і відеозв'язок.
А родина з Вінниці вирішила, що колядуватиме для бабусі під балконом.
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