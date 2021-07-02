Зокрема, вакцина Pfizer, за словами головного державного санітарного лікаря України, захищає від штаму "Дельта" на 92-94%.

Заступник міністра охорони здоров'я-головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що вакцини Pfizer і AstraZeneca захищають в тому числі і від штаму коронавірусу "Дельта", але їхня ефективність знижується на 5-6%.

Про це він повідомив у ефірі програми»Сніданок з 1+1".

"Так, захищають. Результати наукових досліджень, які вже опубліковані, кажуть про те, що і вакцина Pfizer, і вакцина AstraZeneca захищають у тому числі від штаму "Дельта". Цей рівень захисту є трошки нижчим, але він все одно є - десь на 5-6% нижче, ніж у співвідношенні до стандартного штаму", - заявив Кузін.

Читайте такожМогли пропустити: старі covid-зразки українців проаналізують на наявність штаму "Дельта""Тобто, якщо базовий рівень захисту вакцини Pfizer становить 98%, то щодо "Дельти" він буде на рівні 92-94%. Тобто є таке невелике зниження ефективності", - додав він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня цього року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 001 132 людини, з них отримали 1 дозу – 2 001 130 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 766 483 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров