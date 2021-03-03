За словами міністра охорони здоров’я, стратегія боротьби з COVID-19 виявилась достатньо ефективною.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що було зроблено в системі охороні здоров’я за рік боротьби з пандемією COVID-19.

Читайте такожВ Україні за добу різко збільшилась кількість нових інфікованих коронавірусомЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу. «Рівно рік тому ми зафіксували в Україні першого хворого на COVID-19 – 3 березня 2020 року, саме з цієї дати Україна прокинулася у новій реальності… За рік титанічних зусиль нам вдалося залучити до боротьби з пандемією 131,5 тис. лікарів, перепрофілювати 542 медичних заклади, збільшити кількість ліжко-місць з 12,7 тисяч, які теоретично були готові до боротьби з COVID-19 до 69,5 тис. ліжок на сьогоднішній день, з яких киснем забезпечено 59 тис. 471 ліжко. Рік тому ця цифра була трішки менша, ніж 3,5 тис.», - заявив Степанов.

Він зауважив, що нас сьогодні «в строю» перебуває 6 тис. 142 апарати штучної вентиляції легень, які задіяні, в тому числі, до лікування хворих на COVID-19.

«За рік в Україні ми повернули в стрій і вирвали з рук недуги 1 млн 182 тис. 036 людей, це люди які одужали. Рік тому потужності лабораторних центрів всієї системи охорони здоров’я були 200 тестів на добу, на сьогодні ця кількість наближається до 80 тис. тестів на добу», - наголосив Степанов.

За його словами, стратегія боротьби з COVID-19 виявилась достатньо ефективною.

«Якщо порівняти Україну з іншими країнами ЄС, які мають набагато потужнішу систему охорону здоров’я, які мають зовсім інший рівень забезпеченості цієї системи, які мають набагато більше фінансів. У той же час, в Україні смертність на 1 млн населення втричі менша, ніж у Великої Британії, в два рази менша ніж у Франції, Іспанії, Польщі. За цим показником Україна знаходиться на 35 місці в Європі», - додав міністр.

Коронавірус в Україні

В Україні минулої доби зафіксовано 7 тис. 235 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників.

З початку пандемії в Україні лабораторно підтверджено коронавірус у 1 млн 364 тис. 705 осіб, одужали - 1 млн 182 тис. 036. Крім того, зафіксовано 26 тис. 397 летальних випадків.

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Автор: Костянтин Гончаров