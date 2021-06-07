У міністерстві закликають не плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з "імунними паспортами" чи "ковідними сертифікатами", які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття.

Особи, яких щепили двома дозами вакцини від COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Зауважується, що таке свідоцтво можна отримати лише в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема, в сімейного лікаря, для пред'явлення за потреби при перетині державного кордону.

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У МОЗ також пояснили, що Міжнародне свідоцтво про вакцинацію для кількадозних вакцин видається лише після отримання останньої дози. У разі отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров'я.

Воно заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою.

Свідоцтво міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).

За потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити свідоцтво згідно з міжнародними вимогами.

Свідоцтво обов’язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря. Воно має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником.

Свідоцтво буде дійсним, лише якщо введена вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Термін дії свідоцтва - один рік з можливістю продовження.

Якщо у людини є абсолютні протипоказання до проведення щеплення від COVID-19, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз'яснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення.

"Не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з "імунними паспортами" чи "ковідними сертифікатами", які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття", - наголосили у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проект "паспорта вакцинації" від COVID-19 на фінальній стадії розробки.

У ЄС розробляють "цифрові зелені сертифікати" (Digital Green Certificate) єдиного зразка для сприяння безпечному вільному переміщенню громадян в межах ЄС у період пандемії. Планується, що у сертифікатах буде вказано прізвище та ім'я особи, дату народження, дату видачі документа, інформацію про щеплення, негативний тест або одужання після COVID-19, а також унікальний ідентифікатор документа.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

В Україні минулої доби щеплення від коронавірусної хвороби отримали 24 тис. 860 осіб. Загалом від початку кампанії з вакцинації від COVID-19 щеплено 1 млн 241 тис. 008 осіб, з них отримали дві дози (повністю імунізовані) 147 тис. 118 осіб.

Довідка УНІАН. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та вакциною Janssen, розробленою американською компанією Johnson & Johnson.

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Автор: Тетяна Поляковська