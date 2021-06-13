В Україні скоротилась кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

Станом на ранок, 13 червня, в Україні підтвердили ще 857 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 37 дітей та 17 медпрацівників.

Про це йдеться в даних Міністерства охорони здоров'я в Telegram.

Як зазначається, також за минулу добу:

госпіталізовано – 684 особи;

летальних випадків – 33;

одужало – 1 652 особи;

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіли – 2 223 558 осіб; одужали – 2 127 337 осіб; летальних випадків – 51 679; проведено ПЛР-тестувань – 10 504 548.

Читайте такожВ Україні відкрили понад 50 центрів вакцинації: де і як роблять щеплення від COVID-19 (фото)

Як повідомляється, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За даними МОЗ, за добу 12 червня 34 870 людей щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 28 384 людини, повністю імунізовані - 6 486 людей.

Як повідомляється, станом на 13 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 683 456 людей.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 459 376 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 459 374 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 236 906 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 696 280 щеплень", - йдеться у повідомленні

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Експерти зауважують, що за два тижні смертність від COVID-19 зменшилася майже вдвічі. Водночас в офіційній статистиці нових виявлень зростає частка оприлюднення давніх випадків, що суттєво збільшує похибку при прогнозуванні.

Тимчасом в Україні розпочалась масова вакцинація громадян, які попередньо зареєструвалися у додатку «Дія». Уже цими вихідними, 12-13 червня, понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в місті Києві. Минулого тижня працювало лише 10 центрів.

Глава МОЗ Віктор Ляшко не виключає, що українці зможуть вільно подорожувати до країн Європейського Союзу вже цього літа.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська