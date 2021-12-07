Україна є 5-ю країною в світі, яка надала дозвіл на використання Претоманіду регулюючими органами, що ще раз підтверджує глобальну прихильність країни до впровадження сучасних підходів лікування лікарсько-стійкого туберкульозу.

Міністерство охорони здоров'я зареєструвало інноваційний лікарський засіб від туберкульозу – Претоманід.

Про це повідомила прес-служба відомства. Медпрепарат подарує надію тим пацієнтам, які мали низькі шанси на одужання саме через недієвість вже існуючих препаратів проти важких форм туберкульозу.

Застосування нового препарату показано в інноваційному режимі BPаL в умовах операційних досліджень, коли замість 4-5 сильнодіючих ліків застосовується три препарати і з більш коротким терміном прийому.

"Впровадження нового протитуберкульозного препарату Претоманід в Україні ставить на крок ближче до найціннішого — збереження життя близько 1300 людей зі стійкими формами туберкульозу, а також можливості ефективно лікувати не менше 90% людей з туберкульозом відповідно до рекомендованого цільового показника ВООЗ. Це буде вагомим вкладом задля зниження рівня поширеності та смертності від лікарсько-стійкого туберкульозу", – заявила завідувач відділу управління та протидії ТБ Центру громадського здоров’я Яна Терлеєва.

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Україна є 5-ю країною в світі, яка надала дозвіл на використання Претоманіду регулюючими органами, що ще раз підтверджує глобальну прихильність країни до впровадження сучасних підходів лікування лікарсько-стійкого туберкульозу.

Реєстрація Претоманіду стала результатом тривалої злагодженої роботи МОЗ, Центру громадського здоров’я, ВООЗ, Комітету Зеленого Світла, Глобального фонду для боротьби зі СНІД, ТБ та малярією, Глобального лікарського фонду, БО "100% ЖИТТЯ", МБФ "Лікарі без кордонів". Це вкотре доводить важливість об'єднання зусиль держави і партнерів в протидії туберкульозу.

***У серпні 2020 року FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (США) схвалило застосування нового протитуберкульозного препарату Претоманід для лікування туберкульозу з широкою стійкістю до лікування, а також випадків невдачі лікування мультирезистентного туберкульозу.

Даний препарат включений до номенклатурного переліку лікарських засобів до закупівлі на початку 2021 року. Також МОЗ України виділено необхідні ресурси для закупівлі через ДП "Медичні закупівлі України". Залишається якнайшвидше провести всі необхідні процедури для доступу пацієнтів до життєво необхідного лікарського засобу.

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Автор: Леся Лещенко