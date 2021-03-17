Пухлина росла не менше 15 років.

У Хмельницькому лікарі поставили пацієнту неправильний діагноз та замість пухлини видалили йому око.

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«Вона сказала: «У мене питань до вас немає. Якщо у вас немає питань до мене, його потрібно оперувати. Я готова сьогодні його оперувати, тому що воно загниле. Це виразка рогівки». Око, виявляється, було здорове, пухлина на нього тиснула», - розповіла Алла Плем'яник.

Око повернути, звичайно, вже не вдасться, а ось від пухлини ще можна позбутися. За словами медиків Інституту нейрохірургії, вона росла не менше 15 років.

Як зазначив завідувач відділенням Володимир Федірко, у пацієнта були всі симптоми того, що проблема не з оком:

«Будь-який лікар, у тому числі сімейний, такі базові знання має і міг би запідозрити. А в разі, якщо не розуміє, то відправити на другу ланку».

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Автор: УНІАН