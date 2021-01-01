Для зняття симптомів похмільного синдрому зазвичай приймають препарати або застосовують народні засоби.

Надмірне вживання алкоголю часто призводить до неприємних наслідків. Йдеться про так зване похмілля після алкогольних вечірок.

Похмілля – що це таке та як проявляється

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Після того, як людина вжила алкоголь, в її організмі з'являється дуже багато токсинів та шлаків. Тому починається боротьба з інтоксикацією, через що й виникає погане самопочуття. Лікарі називають такий стан похмільним синдромом.

Проявляється похмільний синдром по-різному, але найпоширеніші ознаки цього неприємного відчуття такі:

сильний головний біль, пульсуючий, з'являється відчуття, що скроні немов "вискакують";

напади печії, в роті постійно пересихає й постійно хочеться пити;

частіше серцебиття;

відбуваються порушення в процесі сечовипускання, дуже часто хочеться в туалет;

все навколо сприймається надто загострено, дратують звуки та голоси;

складно сконцентруватися на чомусь, виникає безсилля;

людина стає дуже вразливою – може ображатися через дрібниці, плакати, відчувати апатію, сором, з’являються параноїдальні і депресивні думки;

тремор;

зникає апетит;

червоніють очі, неприємно дивитися на яскраве світло.

Чому виникає похмілля

Коли людина п'є занадто багато спиртного, це призводить до зневоднення і порушення обміну речовин. Зневоднення ж відбувається через те, що порушується циркуляція крові. Саме через такі порушення циркуляції, людина з похмілля виглядає опухлою.

Порушення обміну речовин, своєю чергою, виникає через токсини. На боротьбу з ними організм змушений витрачати багато вітамінів та мікроелементів, яких в організмі лише певна кількість. Коли ж ці корисні речовини закінчуються, люди відчувають нудоту й у них частішає дихання.

До того ж у цьому стані з'являється так звана "адреналінова туга". Виникає вона тому, що під впливом алкоголю викидається занадто багато ендорфінів, і коли їхній запас закінчується, наступного дня людині стає дуже сумно й навіть може бути соромно.

Як позбутися похмілля

Пийте воду або чай

Алкоголь має сечогінний ефект, відповідно, під час його вживання людина часто ходить у туалет, а потім настає зневоднення й організм не може швидко позбутися токсинів. Тому щоб прибрати похмільний синдром, відразу ж після пробудження слід почати пити якомога більше води – теплої та невеликими ковтками. Також можна заварити чаю. У воду і чай також рекомендують додавати мед. Завдяки великій кількості корисних мікроелементів і мінералів, він допоможе частково відновити обмін речовин.

Гарний сон

Як би банально це не звучало, але сон прекрасно лікує будь-яку недугу. Хороший сон знімає хоча б половину симптомів похмілля.

Контрастний душ

Прийняти контрастний душ просто необхідно в такому разі. Але не потрібно різко перемикати з гарячої на холодну воду. Слід поступово зменшувати температуру, щоб не перевантажити серце і судини. А після процедури треба гарненько розтертися рушником.

Холодний компрес

Позбутися головного болю під час похмілля допоможе холодний компрес, який прикладають на лоб. Тільки важливо не тримати його занадто довго, щоб не переохолодити себе.

Провітрення та прогулянка

Лікування похмільного синдрому варто проходити у добре провітреному приміщенні, тому потрібно хоча б ненадовго відчинити вікна. Також добре було би вийти в парк на прогулянку, аби подихати свіжим повітрям і таким чином полегшити свій стан.

Пийте фруктові соки та бульйони

Рідке харчування у вигляді бульйону допоможе полегшити неприємні симптоми, а фруктоза з соку додасть енергії.

Обов’язково слід поїсти

Попри те, що в такому стані немає апетиту, все одно слід змусити себе поїсти. Найкраще від похмілля допомагає м'ясний бульйон із зеленню та яєчня. Також допоможуть свіжі овочі та фрукти.

Таблетки від похмілля

Не буде зайвим у боротьбі з похміллям вживання простого активованого вугілля (5-7 таблеток) або інших абсорбентів. Звісно, найкраще зробити це відразу після закінчення застілля, тоді ліки будуть ефективнішими.

Також можна обрати будь-який інший сорбент: Атоксил, Ентеросгель, Лігносорб, Смекта та численні їхні аналоги. Вони діють більш активно й менше подразнюють слизову шлунка. Однак не слід приймати сорбенти одночасно з іншими таблетками від похмілля – користі від цього не буде ніякої. Варто розділити прийом мінімум на півтори години.

Якщо голова розколюється так, що неможливо навіть спати, можна випити знеболювальне. Як правило, використовують такі загальнодоступні знеболюючі препарати, як аспірин, цитрамон, ацетилсаліцилова кислота та інші. Важливо пам'ятати, що такі препарати не можна приймати одночасно зі спиртними напоями.

Сприяє виведення токсинів з організму, зокрема, бурштинова кислота. Вона прискорює центральну ланку обміну речовин і допомагає організму швидше впоратися з алкоголем. Протипоказана при виразці та гастриті.

Звісно, є лікарські препарати, які створені спеціально для подолання стану похмілля, проте, по суті, всі вони складаються з тієї ж ацетилсаліцилової кислоти, аскорбінової кислоти і янтарної кислоти.

Народні засоби від похмілля

Полегшити симптоми похмілля також можна народними методами. Так, серед домашніх засобів, якими часто долають синдром похмілля, є молоко.

Читайте такожСвята у січні 2021: які дати відзначатимуть українці в перший місяць нового рокуУ пригоді також стануть продукти, які сприяють прискоренню метаболізму. Йдеться насамперед про кефір, квашену капусту, квашені яблука, солоні огірки та їхній розсіл, квас, окрошку, холодець, а також яблучний, гранатовий або томатний соки.

Важкі похмільні стани також знімає м’ятний чай. Готується він із сухої подрібненої м'яти, залитої окропом і настояної протягом 30 хвилин.

Також одним із простих засобів може бути слабкий розчин соди (0,5 ложки харчової соди на склянку води). Він нормалізує зрушення кислотно-лужного балансу.

Що не можна вживати від похмілля

Категорично не можна в такому стані намагатися "поправити здоров'я" алкоголем. Такий спосіб від похмілля призведе лише до потрапляння чергової дози отрути в організм і жодним чином не допоможе усунути проблему й поліпшити стан. До того ж повторне вживання алкоголю може лише погіршити ситуацію і призвести до запою.

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Автор: УНІАН