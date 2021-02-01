З чого починається справжня любов? З турботи про здоров’я! Піклуйтесь про себе та рідних — вигідно! Впродовж лютого в рамках проекту «Рік щастя з АНЦ, стАНЦія ЛЮБОВ» діють #турбовигідні знижки до 25% на протизастудні препарати. Так, сім’я аптек «АНЦ», «Копійка», «Шар@», «Благодія» разом з найкрупнішими фарм. брендами піклуються про українців та нагадують про цінності любові та турботи.

Чашка гарячого чаю, турбота та кохання близької людини – найкращі ліки, але якщо симптоми хвороби відчуваються і надалі, треба використовувати препарати швидкої дії, що зможуть швидко зупинити хворобу. Ефективним рішенням буде Колдрекс на різні смаки зі знижкою 15%*, який зігріє та зніме ознаки застуди, Резістол допоможе при ангіні, бронхіті та синуситі, в період акції на цей препарат діє знижка до 16 гривень*. Фервекс для дорослих з різними смаками – швидка допомога при застуді зі знижкою в 10%*. Позбудьтеся хвороби з перших хвилин її виникнення.

Закладений ніс не додає настрою навіть у свято закоханих, тому необхідно мати засіб від нежитю, що швидко поверне Вам гарне самопочуття: спреї для носа Орасепт або Грипостад гарантовано допоможуть, купуйте їх зі знижкою 10% у період акції*. Від герпесу, що може доставити неабиякий дискомфорт, допоможе Герпевір зі знижкою 8 грн* – поцілунки будуть такі ж ніжні і жадані, як у першу зустріч. Декатилен зі знижкою 15%* дозволить прочитати найкрасивіші вірші коханій людині, навіть якщо болить горло. Препарати легко подолають симптоми застуди та ГРВІ.

Проект «Рік щастя з АНЦ, станція ЛЮБОВ» дарує справжню #турбовигоду в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка», «Аптека Шар@» і «Благодія». Кількість акційного товару обмежено, тому аптеки пропонують зробити попереднє резервування товару через довідковий сервіс за номером: 5900 або на сайті: aptekanizkihcen.ua у три кліки. Дізнатися про наявність бажаного товару в аптеках також можна тут. Оплатити та отримати свої товари можна в найближчій точці продажу.

*Акція діє в період з 1 по 28 лютого 2021 року. Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент та форми випуску продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25% у період з 1 по 28 лютого 2021 року.

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Автор: УНІАН