Такі високи показники спостерігаються вже кілька днів поспіль.

За минулу добу, 4 лютого, коронавірус в Україні виявили у 42 553 осіб. Серед інфікованих 4 268 дітей та 920 медпрацівники. Померли від ускладнень 185 людей, а одужали — 9 628. Госпіталізували з підозрою на COVID-19 або підтвердженим діагнозом 3 918 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Такі високий показники спостерігаються вже кілька днів поспіль. Напередодні в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження - 43 778 інфікованих.

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Від початку пандемії в нас виявили 4,2 мільйона випадків COVID-19. З них 101 168 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,6 мільйона — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 164 456 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 91 875, методом ІФА — 7 192. Також зробили 65 389 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 18,4 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За добу в Україні 76 350 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 22 352 людини, другу дозу – 29 708 людей, додаткову дозу отримали 617 людей, бустерну дозу – 23 673 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 442 559 людей, з них отримали першу дозу – 15 442 557 людей, отримали дві дози – 14 758 350 людей, отримали додаткову дозу – 20 040 людей, бустерну дозу – 444 730 людей. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.

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