Зараз госпіталізують кожного десятого хворого, тоді як під час "Дельта"-хвилі - кожного четвертого.

У Київській школі економіки (KSE) заявили, що у порівнянні з "Дельта"-хвилею частота госпіталізації хворих на COVID-19 в Україні зменшилася у 2-3 рази, а смертність - у чотири.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

"В Україні захворюваність продовжує зростати… і досить великими темпами. Якщо в Європі це за тиждень 14%, то в Україні - 75%. Очікуємо, що ще буде продовжувати зростати у найближчі тижні. Проте варто відмітити, що темпи такого зростання сповільнюються. Ми очікуємо на подальше сповільнення темпів зростання", - зазначив він.

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За словами Ганиченка, частота госпіталізації в України зменшилася у 2-3 рази: зараз госпіталізують кожного десятого хворого, тоді як під час "Дельта"-хвилі - кожного четвертого.

"Тобто частка госпіталізацій зменшилася у 2,5 рази - з 25% до 10%", - пояснив він.

Водночас у порівнянні з "Дельта"-хвилею летальність зменшилася принаймні у чотири рази - з 2% до 0,5%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу 31 січня зафіксовано 30 тис. 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 тис. 069 осіб, зареєстровано 192 летальних випадки.

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