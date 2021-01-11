Розробник мобільних застосунків з Великої Британії Бен Хоган освідчився жінці за допомогою робота Starship, який доставляє людям замовлення з магазинів під час карантину.
Про це пише BBC.
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Зазвичай робот компанії Starship Technologies доставляє продукти людям на самоізоляції у місті Мілтон-Кінз, що на південному сході Великої Британії.
Однак дівчині розробника Шеррі так подобаються ці роботи, що чоловік попросив компанію надіслати одного з обручкою на Святвечір до міста Кемпстон, де пара проживає.
«Хоч я і ґік, насправді це Шеррі одержима цими роботами», ㅡ розповів розробник Бен Хоган.
Чоловік розповів, що не очікував, що в компанії зможуть виконати його прохання: «У нас немає їх (роботів ㅡ ред.) тут, ми як раз за межами бар'єру. Я не знаю яку магію вони застосували, щоб змусити робота проїхати так далеко, але я дуже вдячний».
Бен та Шеррі почали зустрічатися перед першим локдауном у Великій Британії та згодом почали жити разом. Тепер дата весілля залежатиме від ситуації з епідемією коронавірусу у Великій Британії.
Пара сподівається, що робот Starship доставить їм обручки і до вівтаря.
Довідка УНІАН. Британська компанія Starship Technologies, яка розробляє безпілотні роботизовані наземні транспортні засоби, запустила навесні 2020 року роботизовану службу доставки у місті Мілтон-Кінз.
Роботи Starship можуть доставляти продукти з супермаркетів та інші невеликі замовлення. Для цього їх необхідно замовити через застосунок компанії.
Компанія працювала у містечку вже два роки до початку епідемії, однак саме правила соціального дистанціювання та карантин підняли попит на роботизовану службу доставки.
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