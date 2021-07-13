Думки чоловіків та жінок розійшлися.

Австралійські науковці з’ясували, що чоловіки з продовгуватим обличчям і великими очима, а також жінки з тонкими рисами лиця і маленькими очима вважаються більш розпусними.

Про це пише The Daily Mail.

Проте це сприйняття з погляду чоловіків, а не жінок, стверджують автори дослідження.

У ході дослідження експерти запитували гетеросексуальних чоловіків і жінок про рівень їхньої "соціосексуальності" – готовності до випадкового сексу.

Читайте також"Я боюся сексу": сексолог розповіла, що таке еротофобія і звідки вона з'являєтьсяУчасників також сфотографували й показали світлини групі учасників протилежної статі, щоб вони могли міркувати лише з огляду на зовнішність.

Вчені виявили, що чоловіки, які були більш відкриті до випадкового сексу, зазвичай мали продовгуваті обличчя, вищий лоб, довші носи і більші очі. Жінки визначили ці риси як індикатори зацікавлення чоловіками.

Проте чоловіки помилково сприймали менші, витонченіші жіночі обличчя з меншими очима та губами як показник відкритості останніх до випадкового сексу.

Таким чином думки чоловіків та жінок розійшлися. Дослідження показує, що жінки вміють точно визначати фізичні характеристики чоловіків, які вказують на готовність до статевого акту на одну ніч.

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Автор: Іван Бойко