Найсильніше народжуваність впала в Литві та Румунії - на 28% і 23% відповідно.

У січні 2021 року рівень народжуваності в європейських країнах впав на 14% в порівнянні з тим же періодом роком раніше.

Як повідомляє Бі-бі-сі, експерти пов'язують це з першою хвилею пандемії коронавірусу.

На той час пройшло дев'ять-десять місяців з моменту введення суворих карантинних заходів у більшості країн Європи. І дослідження показують, що чим довші були локдауни, тим менше народжувалося дітей.

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Результати дослідження, опубліковані в журналі Human Reproduction, показують, що найбільший спад народжуваності в цей період був в тих країнах, де система охорони здоров'я погано справлялася з навантаженням.

Згідно з дослідженням, найсильніше народжуваність впала в Литві та Румунії - на 28% і 23% відповідно.

Водночас у Швеції, де карантинні заходи виявилися значно м'якшими, змін у рівні народжуваності не помічено.

"Чим довше тривали локдауни, тим менше вагітностей зафіксовано в цей період, навіть в країнах, постраждалих від пандемії", - зазначив один з авторів дослідження, доктор Лео Помар, акушер-сонограф з Університетської лікарні Лозанни.

"Ми вважаємо, що на цифри вплинули побоювання пар з приводу системи охорони здоров'я під час першої хвилі Covid-19, що призвело до зниження кількості пологів дев'ять місяців потому", - пояснив Помар.

Заходи соціального дистанціювання, побоювання, пов'язані з вірусом, і викликана в результаті соціально-економічна криза можуть бути непрямими факторами, які зіграли роль у рішенні пар відкласти вагітність, говориться в звіті експертів.

У Великобританії рівень народжуваності в січні 2021 року знизився на 13% в Англії та Уельсі, і на 14% - в Шотландії.

У Франції та Іспанії падіння склало 14% і 23% відповідно.

Дослідники зазначили, що пізніше народжуваність повернулася до рівня, аналогічного допандемічному, що відповідає терміну в 9-10 місяців після закінчення карантинів. Це повернення, втім, не компенсувало падіння в січні 2021 року.

"Той факт, що відновлення народжуваності, мабуть, не компенсує зниження в січні 2021 року, може мати довгострокові наслідки для демографії, особливо в Західній Європі з її старіючим населенням", - звернув увагу доктор Помар.

Пандемія COVID-19: що відомо

Спалах захворювання COVID-19 почався в грудні 2019 року в китайському місті Ухань, а 11 березня 2020 року ВООЗ визнала коронавірус пандемією. Станом на вересень 2022 року у світі на коронавірус захворіли понад 600 млн осіб, з них понад 6,5 млн померли. Пандемія коронавірусу стала однією з найбільш смертоносних в історії.

Щоб хоч якось зупинити поширення коронавірусу на початку 2020 року країни почали вводити локдауни і серйозні обмежувальні заходи.

До літа 2022 року більшість країн світу і, зокрема, Європи скасували практично всі коронавірусні обмеження.

На даний момент в світі фіксується сплеск захворюваності COVID-19, проте поки що країни не планують повертати жорсткі обмеження, ставлячись до коронавірусу вже швидше як до сезонного захворювання.

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