Новий препарат є більш м'яким і добрим лікуванням для маленьких пацієнтів.

У Британії схвалили застосування нових ліків для дітей, хворих на рак.

Відмінність нового препарату під назвою блінатомумаб в тому, що він менш токсичний і провокує менше побічних ефектів, ніж хіміотерапія, пише Бі-бі-сі. Видання відзначило, що першою в країні нові ліки почала застосовувати Лондонська дитяча лікарня Great Ormond Street Hospital. А одним з перших пацієнтів став 11-річний Артур з лейкемією.

Ще один плюс в тому, що препарат можна вводити і вдома, а не тільки в лікарні. В результаті хлопчик став проводити більше часу з сім'єю і займатися своїми улюбленими справами.

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Що це за нові ліки

Блінатомумаб - це так звані "біологічні" ліки - штучно створений аналог природних антитіл. Дія препарату полягає в "націлюванні" певного білка на ракові клітини так, щоб імунна система хворого могла їх розпізнати, атакувати і знищити.

Ліки використовуються для лікування різних типів лейкемії.

Головна перевага полягає в тому, що препарат "атакує" тільки ракові клітини, тому хворі переносять його набагато легше, ніж хіміотерапію, яка знищує не тільки хворі клітини, але і здорові.

Блінатомумаб вже деякий час використовують для лікування дорослих, але експерти розраховують, що він зможе безпечно допомагати і дітям. Головний дослідник і консультант відділу дитячої гематології, професор Аджай Вора каже: "Хіміотерапія - це отрути, які вбивають лейкозні клітини, але також вбивають і нормальні клітини. Це викликає побічні ефекти. Блінатомумаб - це більш м'яке і добре лікування".

Блінатомумаб вводиться в організм внутрішньовенно. Лікування поділено на цикли з перервами для відновлення пацієнта.

При цьому, одним з найбільш небезпечних побічних ефектів може бути анафілактичний шок, викликаний алергічною реакцією.

Рак у дітей

Щорічно британські лікарі діагностують близько 450 випадків захворювань дітей на рак (лейкемія). І лікарі сподіваються, що блінатомумаб зможе в подальшому замінити хіміотерапію, можливо, в 80% випадків.

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