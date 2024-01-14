Кориця може принести користь організму, а також мозку.

В якості добавки кориця допомагає підтримувати здоров'я травної системи і приносить користь людям з діабетом.

Більш того, кориця також може принести користь мозку для здоров'я, особливо коли мова йде про профілактику хвороби Альцгеймера, пише Healthdigest.

Хоча в даний час немає ліків від хвороби Альцгеймера, кориця вже кілька років є предметом досліджень, переважно на тваринах. Результати досліджень показали, що ця спеція має потенційно багатообіцяючі результати в профілактиці захворювання.

Відео дня

Вчені з'ясували, що кориця містить дві ключові сполуки, що борються з хворобою Альцгеймера: коричний альдегід і епікатехін. Вони можуть допомогти захистити від утворення так званих "вузлів" у клітинах мозку. Ці вузли є результатом накопичення так званих білків тау і часто спостерігаються у більшій кількості у пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

Коричний альдегід, сполука, яка надає кориці характерний аромат, може захистити від накопичення білків тау, утримуючи їх від окисного стресу. Так само епікатехін має антиоксидантні властивості, які додатково підтримують здоров'я клітин.

Коли справа доходить до використання потенційно нейропротекторних переваг кориці, то чим менше, тим краще, попереджають дослідники. Це викликано тим, що більшість досліджень взаємозв'язку кориці і хвороби Альцгеймера проводилися тільки на тваринах.

Тому експерти пропонують споживати не більше, ніж середня кількість, яку людина зазвичай вживає. Надмірне споживання кориці потенційно може збільшити ризик гіпоглікемії, алергічних реакцій, ураження печінки або раку через вміст кумарину в кориці.

Як знизити ризик хвороби Альцгеймера

Щоб знизити сприйнятливість до хвороби Альцгеймера, Асоціація Альцгеймера рекомендує займатися фізичними вправами, контролювати високий кров'яний тиск і рівень холестерину, захищати себе від травм голови та підтримувати здорову дієту, яка зосереджена на цільнозернових продуктах, овочах, рибі та бобових, обмежуючи споживання червоного м'яса, цукру, солі та насичених жирів.

Вас також можуть зацікавити новини: