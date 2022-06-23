Також Україна може отримати 150 млн євро до кінця року на будівництво реабілітаційних клінік або модернізацію існуючих лікарень.

Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії отримала від західних партнерів лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання на 11 млрд грн.

Про це під час всеукраїнського телемарафону заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Якщо ми говоримо про лікарські засоби, медичні вироби і медичне обладнання, то орієнтовна допомога в перерахунку на гривні з початку війни складає приблизно 11 млрд грн. Десь 8 тис. тонн лікарських засобів, медичних виробів і медичного обладнання надійшло в Україну від наших партнерів. В основному це США і країни Євросоюзу", - сказав він.

Також він додав, що сьогодні продовжує діяти програма "МедЕвак", за якою поранені українці отримують безкоштовне лікування у європейських лікарнях.

"Станом на сьогодні на лікування за кордоном через ці канали відправлені 1033 українських пацієнти", - сказав він.

Крім цього, Ляшко додав, що під час свого візиту до Польщі він попередньо домовився про отримання Україною інвестицій у розмірі 150 млн євро на будівництво реабілітаційних клінік або модернізацію існуючих лікарень.

"Потенційно домовилися про можливі інвестиції вже у цьому році в районі 150 млн євро у будівництво реабілітаційних клінік або модернізацію існуючих лікарень, щоб на їхній базі розмістити університетську клініку відповідно до кращих європейських практик", - сказав він.

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