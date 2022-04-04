Всім людям в Києві можна звертатися в будь-який Центр первинної медико-санітарної допомоги.

У Києві можна отримати допомогу сімейного лікаря без декларації.

Про це в Telegram повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У КМДА пояснюють, що якщо через війну людина не може зв'язатися з сімейним лікарем, або приїхала до Києва з іншого міста, то можна звертатися в будь-який Центр первинної медико-санітарної допомоги.

У разі відмови в наданні медичної допомоги, неможливості записатися на прийом і т.д. – пропонується повідомляти на "гарячу" лінію Департаменту охорони здоров'я: 044-278-41-91.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак повідомила, що всі лікарі, які залишилися працювати в Україні в своїх закладах охорони здоров'я, отримують заробітну плату в повному обсязі, не дивлячись на те, лікарня працює, або лікарня знищена або пошкоджена.

Щодо електронних декларацій, які українці підписали з сімейними лікарями, вона зазначила, що їх дія не припиняється, але і без декларації вся допомога надається в повному обсязі, за місцем проживання тієї чи іншої людини на будь-якій території.

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