Фахівці зазначили, що з самого народження хлопчик страждав на періодичні закрепи і за місяць міг схуднути на 4 кг.

В Охматдиті врятували життя хлопчика, який, за словами лікарів, буквально жив від операції до операції.

"Миколі зараз 12 років, він полюбляє риболовлю, спорт та активний відпочинок. Складно уявити що ще 2 роки тому він жив від процедури до процедури, від операції до операції", - йдеться у повідомленні лікарні.

Фахівці зазначили, що з самого народження хлопчик страждав на періодичні закрепи і за місяць міг схуднути на 4 кг. Йому ставили різні діагнози та давали численні рекомендації, але полегшення не наступало.

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"Влітку 2020 року батьки Миколи звернулись до НДСЛ "Охматдит", де після ретельного дообстеження було поставлено діагноз тотальна форма хвороби Гіршпрунга", - зазначається у повідомленні.

У лікарні пояснили, що хвороба Гіршпрунга є однією з важких вад розвитку товстої кишки й посідає одне з провідних місць в структурі патології травного тракту у дітей... Ця підступна хвороба може не проявлятись специфічними симптомами та маскуватись під інші захворювання, в чому й полягає основна небезпека.

Після цього хлопчику провели етапне оперативне лікування. Загалом його лікування в Охматдит тривало близько року і було успішним.

Лікування дітей в Охматдиті

В цій лікарні лікують дуже складні випадки хвороб у дітей. Так, в липні спеціалісти Охматдиту вперше в Україні провели трансплантацію кісткового мозку дівчинці з остеопетрозом. Як розповіли в лікарні, Ангеліні майже 5 років, рік тому родина дівчинки дізналась, що у неї вроджене рідкісне захворювання - інфантильний злоякісний остеопетроз.

Також лікарі розповіли про лікування 20-річної дівчини з Бахмута. В неї виявили надскладну грибкову інфекцію. Через "чорну плісняву" дівчині довелося видалити частину легені.

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