Коли Настю привезли до лікарні, її ноги та руки вже відмовились працювати. До того ж організм перестав реагувати на будь-які антибіотики.

Запалення спинного мозку, ураження легень, ребер, хребта та мінімальні шанси на життя були у 20-річної Насті, яка півроку не могла ходити.

У Охматдиті розповіли, що зпідліткового віку дівчина хворіє на цукровий діабет. "Стрес, важка евакуація до рідного Бахмуту та інфекційна хвороба ослабили імунну систему дівчини. Раптово у неї почали німіти кінцівки, а за п’ять днів вона перестала ходити", - поділились у медзакладі подробицями.

Спочатку Настю лікували у місцевій лікарні, але точний діагноз там не встановили. Лікували лише один з наслідків хвороби - пневмонію. Проте стан дівчини постійно погіршувався, у критичному стані її привезли в Охматдит.

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"Організм дівчини уразила дуже агресивна грибкова інфекція — мукармикоз, більш відома як "чорна пліснява". Через запалення були уражені легені, грудна клітина, хребет, ребра, був абсцес спинного мозку. Ноги та руки дівчини не працювали. До того ж організм перестав реагувати на будь-які антибіотики", - розповіла завідувачка відділення гнійної хірургії Надія Кисіль.

У Охматдиті зазначили, що торакальні хірурги видалили Насті частину правої легені, де було вогнище грибкових мас. Нейрохірурги консервативно лікували спинний мозок. А спеціалісти бактеріологічної лабораторії підібрали синергію антибіотиків, на які в комплексі реагував організм дівчини. Спеціалісти відділення гнійної хірургії проводили протигрибкову та антибактеріальну терапію.

Тяжка недуга вплинула і на психологічний стан дівчини. Півроку Настя не могла встати з ліжка. Реабілітологи почали відновлювати втрачені функції організму у гострому періоді хвороби.

Зараз Настя вже може рухати руками та ногами. Вона встає з ліжка та знову вчиться ходити та сомастійно стояти у спеціальному корсеті, який підтримує її уражені кістки. На Настю ще чекає довге лікування та реабілітація. Але критичний період хвороби вже позаду, констатували в Охматдиті.

Лікування дітей в Охматдиті

Спеціалісти лікують надзвичайно важкі випадки. Так, 13 липня в Охматдиті розповіли про 8-річну Аліну, яка від народження мала слабке здоров’я і часто хворіла на бронхіти. Проте причину недуг лікарі довго не могли встановити.

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