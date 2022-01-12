Це перше транспортування поліцейським гелікоптером донорського органу у Львівській області.

Поліцейський гелікоптер транспортував з Вінниці до Львова донорську печінку для пересадки 11-річній дівчинці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Зазначається, що поліцейський гелікоптер подолав відстань майже 400 кілометрів за 1,5 години й "шанси врятувати дівчинці життя зросли в рази".

"Транспортування донорської печінки гелікоптером з Вінниці до Львова відбулось в межах програми аеромедичної евакуації, яка реалізується на Львівщині за ініціативи Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я України. Орган призначений для пересадки 11-річній дівчинці, яку прооперують у Львівській міській лікарні швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції нагадують, що у березні 2021 року було створено Єдиний аеромедичний простір, у межах якого здійснюється аеромедична евакуація хворих у критичному стані або важкотравмованих у ДТП чи внаслідок нещасних випадків осіб, а також авіаційне транспортування органів для трансплантації.

"За півроку дії ініціативи санавіація МВС здійснила на Львівщині вже понад 40 вильотів. Натомість це перше транспортування донорського органу, здійснене в межах цієї програми в області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким усі пересадки органів в Україні будуть безкоштовні.

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