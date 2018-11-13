На Київщині онкохвора не витримала болю і наклала на себе руки, стрибнувши в колодязь (відео)

У самогубстві жінки не сумніваються ні родичі, ні сусіди.

У Згурівці на Київщині жінка вчинила самогубство через онкологію, що загострилась останні півроку. Рідні кажуть, що знеболювальні вже перестали діяти.

П’ять метрів глибини, мул на дні – тіло загиблої жінки знайшли в колодязі зранку. Уночі донька прокинулась, а матері немає, йдеться в сюжеті ТСН.

"Я за нею доглядала, ночами не спала, заснула, не помітила, як вийшла з хати", - каже вона. Останнім часом її мама почувалася дуже зле, напередодні ввечері жінці вкололи знеболювальне. "Сили не вистачило терпіти біль, і таке з собою зробила", - констатують рідні.

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Поліція приїхала вночі, але через темряву пошуки відклали до ранку. До правоохоронців підключилися і сусіди – перевірили всю місцевість і навіть сусіднє кладовище. Привідкриті дверцята колодязя, котрим не користуються вже років 10, першими помітили сусіди. Наталя сьогодні теж на заспокійливих – це вона звернула увагу на давно покинуту криницю. "Подумала, що колодязь зранку відкритий, але не подивилася, пішла по господарству, а потом уже помітила і щось мене злякало. Пішла до сусіда, ми прийшли, він ліхтариком просвітив – і там дійсно", - розповіла вона.

На місце трагедії викликали рятувальників, тіло загиблої витягли мотузками. Те, що жінка не витримала болю і наклала на себе руки, у родичів сумніву немає. "Це її рішення", - кажуть вони. Онкологію в Людмили виявили п’ять років тому, зробили операцію, було полегшення, але з цієї весни – рецидив. Його жінка переносила вкрай важко. Людмила все життя працювала медсестрою, три тижні тому їй зробили рентген, лікарі прогнозували максимум місяць життя. Думки піти з життя через жахливий біль, зізнаються сусіди, лунали від хворої. Поховають Людмилу в рідній Згурівці.