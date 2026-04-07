Дрібка цієї спеції в каві може знижувати тиск і покращувати роботу мозку

Проста зміна у вашій ранковій чашці кави та додавання до неї всього однієї щіпки какао може принести більше користі, ніж ви думаєте. Як пише portal.abczdrowie.pl, це не тільки поліпшить смак вашого напою, але й позитивно вплине на концентрацію, настрій, рівень енергії та навіть здоров'я серця і метаболізм. Нижче наведено 6 корисних змін в організмі, що відбуваються завдяки додаванню какао до кави.

1. Антиоксидантний захист клітин

Поєднання кави та какао створює унікальну комбінацію, пропонуючи справжнє багатство антиоксидантів. І кава, і какао містять поліфеноли, що мають властивості нейтралізувати вільні радикали. Дослідження показують, що сполуки, що містяться в какао, особливо флаваноли, захищають клітини від пошкоджень і підтримують функцію імунної системи.

Водночас кава є одним з основних джерел антиоксидантів у раціоні, тому її поєднання з какао може посилити захисну дію на організм.

2. Підтримка роботи мозку

Кава містить кофеїн, а какао – теобромін, які впливають на активність аденозинових рецепторів, сполук, відповідальних за сонливість і втому, підвищуючи концентрацію уваги.

Дослідження в Journal of Psychopharmacology and Nutrients показують, що як кофеїн, так і сполуки, що містяться в какао, можуть підтримувати когнітивні функції та надавати захисну дію на мозок. Вчені відзначають, що регулярне споживання цих інгредієнтів може знизити ризик нейродегенеративних захворювань і підтримати розумову працездатність, особливо в періоди інтенсивної роботи.

3. Користь для серця та кровоносної системи

Флаваноли, що містяться в какао, є одними з найбільш добре вивчених сполук, що підтримують здоров'я серця та загальне самопочуття. Дослідження, опубліковані в "Американському журналі клінічного харчування", підтверджують, що їх регулярне вживання може знижувати артеріальний тиск, покращувати функцію ендотелію та проявляти протизапальні ефекти.

Експерти пов'язують регулярне вживання кави в помірних кількостях з меншим ризиком серцево-судинних захворювань. Тому поєднання цих двох інгредієнтів може бути частиною дієти, що підтримує кровоносну систему, особливо для тих, хто веде загалом здоровий спосіб життя.

4. Більш стабільний рівень енергії

У той час як кофеїн у каві діє швидко та інтенсивно, теобромін у какао має більш м'який та тривалий стимулюючий ефект. Дослідження показують, що ці речовини можуть доповнювати одна одну на користь організму, підтримуючи рівень енергії без різкого падіння.

На практиці це означає більш стабільну стимуляцію та зниження ризику так званого "кофеїнового спаду", який часто виникає після вживання кави в чистому вигляді.

5. Поліпшення настрою та зменшення симптомів стресу

Флаваноли в какао можуть впливати на кровотік у головному мозку та рівень нейромедіаторів, пов'язаних із настроєм, таких як серотонін.

У свою чергу, кофеїн у помірних дозах підвищує пильність і може зменшити втому. Згідно з дослідженням у журналі "Frontiers in Nutrition", поєднання цих інгредієнтів може сприяти гарному настрою та зниженню стресу.

6. Підтримка метаболізму та контроль ваги

Кофеїн – один з найбільш добре вивчених інгредієнтів, що підтримують метаболізм – він може посилювати термогенез і прискорювати спалювання калорій. Какао, завдяки наявності поліфенолів, може впливати на метаболізм жирів і чутливість до інсуліну.

На думку вчених, сполуки, що містяться в какао, зменшують накопичення жиру в організмі та підтримують метаболічне здоров'я. У поєднанні з кавою вони можуть сприяти контролю ваги.

