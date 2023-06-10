Львівські медики знову провели унікальну операцію / фото ua.depositphotos.com

У Львові лікарі за один раз видалили 37-річній українці пухлину з ураженою нею частиною лобової кістки, а також закрили ділянку титановою пластиною, яку виготовили за допомогою 3D-моделювання.

Як повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook, кондитерка із села на Львівщині два роки тому помітила на лобі дивну гульку. Жінка подумала, що це прищик, і не звертала на нього увагу.

Пізніше вона на всякий випадок сходила до лікаря, але комп’ютерна томографія нічого небезпечного не виявила. Гулька ж продовжила рости і поступово перетворилася на 7-сантиметрову пухлину. Після чергового візиту лікарі заявили, що це остеома - доброякісна пухлина, яка виникає в структурах кісткової тканини. За словами медиків, жінці пощастило, що пухлина не проросла у черепну коробку й не пошкодила мозок.

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Щоб допомогти українці, лікарі вперше застосували нову методику - видалення пухлини з первинною 3D-пластикою. Спочатку вони підготували за допомогою тривимірного моделювання титанову пластину, щоб приховати дефект. Оскільки Олені не довелось переживати дві операції, вже на сьомий день вона змогла поїхати додому.

Тепер Олена зможе повернутися до нормального життя / фото Перше медичне об'єднання Львова, facebook

Інші унікальні операції в Україні

У Львові успішно прооперували п'ятирічного хлопчика, який народився з дефектом серця. Для медичного закладу це була перша операція на серці дитини. Тепер там планують проводити кілька сотень операцій маленьким пацієнтам щороку.

Крім того, львівські лікарі майже місяць рятували чоловіка, у якого розірвався стравохід після чарки алкоголю. У пацієнта діагностували рідкісну патологію - синдром Бурхаве.

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