Тепер вона зможе повернутися до звичайного життя.

У Львові лікарі за один раз видалили 37-річній українці пухлину з ураженою нею частиною лобової кістки, а також закрили ділянку титановою пластиною, яку виготовили за допомогою 3D-моделювання.

Як повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook, кондитерка із села на Львівщині два роки тому помітила на лобі дивну гульку. Жінка подумала, що це прищик, і не звертала на нього увагу.

Пізніше вона на всякий випадок сходила до лікаря, але комп’ютерна томографія нічого небезпечного не виявила. Гулька ж продовжила рости і поступово перетворилася на 7-сантиметрову пухлину. Після чергового візиту лікарі заявили, що це остеома - доброякісна пухлина, яка виникає в структурах кісткової тканини. За словами медиків, жінці пощастило, що пухлина не проросла у черепну коробку й не пошкодила мозок.

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Щоб допомогти українці, лікарі вперше застосували нову методику - видалення пухлини з первинною 3D-пластикою. Спочатку вони підготували за допомогою тривимірного моделювання титанову пластину, щоб приховати дефект. Оскільки Олені не довелось переживати дві операції, вже на сьомий день вона змогла поїхати додому.

Інші унікальні операції в Україні

У Львові успішно прооперували п'ятирічного хлопчика, який народився з дефектом серця. Для медичного закладу це була перша операція на серці дитини. Тепер там планують проводити кілька сотень операцій маленьким пацієнтам щороку.

Крім того, львівські лікарі майже місяць рятували чоловіка, у якого розірвався стравохід після чарки алкоголю. У пацієнта діагностували рідкісну патологію - синдром Бурхаве.

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