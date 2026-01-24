В Індії зафіксували спалах небезпечного вірусу: немає ні вакцини, ні специфічного лікування

Летальність становить до 75%.

В Індії зафіксували спалах небезпечного вірусу "Ніпах". Вакцини від нього не існує, немає також специфічного лікування.

Про це повідомляє агентство PTI News. Зазначається, що зафіксовано вже п’ять випадків зараження, а майже 100 людей відправили на карантин. Спеціалісти побоюються подальшого розповсюдження інфекції.

Хворобу зафіксували у штаті Західний Бенгал поблизу Калькутти. Серед підтверджених випадків зараження є медичні працівники: лікар, медсестра та співробітник медичного закладу.

Відомо, що стан медбрата йде на покращення, однак жінки продовжують перебувати у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії.

На думку фахівців, пацієнти заразилися вірусом від тварин – імовірно, кажанів.

Що відомо про вірус Ніпах

Цей вірус було відкрито в 1999 році. Його симптоми зʼявляються не відразу, а інкубаційний період може тривати від 4 до 21 дня.

Ані вакцини, ані специфічного лікування інфекції не існує. Ця хвороба також має високий рівень летальності. За даними ВООЗ, він становить від 40 до 75 відсотків. Ті, хто переніс хворобу, можуть відчувати її наслідки протягом подальшого життя. Мова, зокрема, про судоми.

За даними ЦКЗ, зазвичай у людини раптово розвивається грипоподібний стан. Серед симптомів – підвищення температури, сильна втома, головний біль та біль у мʼязах. Іноді пацієнти скаржаться на кашель, у них розвивається задишка чи пневмонія.

Серед ускладнень також енцефаліт (запалення головного мозку). Крім того, хвороба може спричинити судоми, заплутаність свідомості чи навіть кому.

Як передається вірус Ніпах

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вірус Ніпах є зоонозним збудником, який може передаватися від тварин до людей і від людини до людини.

Основними природними носіями є кажани-фруктоїди (вид Pteropus). Люди можуть заразитися як через прямий контакт із зараженими кажанами або іншими тваринами, так і через споживання їжі, забрудненої слиною, сечею або фекаліями кажанів.

Крім того, були випадки передачі вірусу від людини до людини, зокрема через тісний контакт із біологічними рідинами зараженої особи.

